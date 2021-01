Lombardia zona arancione o gialla: la decisione venerdì 29 gennaio 2021

In queste ore si sta deciendo il colore della Lombardia per la prossima settimana, a partire da domenica 31 gennaio 2021. La scelta dipende da diversi fattori e, soprattutto, dall’interpretazione della legge. Comunque la decisione verrà comunicata nelle prossime ore, nel pomeriggio i venerdì 29 gennaio quando l’Iss (istituto superiore di sanità) renderà noto il monitoraggio settimanale. Il rapporto sarà basato su dati della settimana dal 18 al 24 gennaio con un aggiornamento fino al 27 gennaio. Per il momento non è assolutamente detto che la Lombardia finisca in zona gialla e il motivo è tutto legato soprattutto a una questione di date. Il Dpcm 14 gennaio ribadisce i criteri per l'assegnazione delle zone. In particolare ci si riferisce di solito al comma 3 dell'articolo 2.

"Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d'allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti", ha scritto su Facebook il governatore Attilio Fontana.

"Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione", ha proseguito, facendo riferimento all'errore nei dati che ha obbligato la Lombardia a una settimana di zona rossa dando vita a una battaglia all'ultimo dato proprio tra il Pirellone e l'Iss.