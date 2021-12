La Lombardia sarà ancora zona bianca

"I dati settimanali che domani (venerdì, ndr) la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute valuteranno confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"L'indice Rt ospedaliero - prosegue il governatore - continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento".

Fontana fa sapere come si registri anche "il primo calo del tasso di incidenza su 100mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato mercoledì, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva". Dati definiti da Fontana "incoraggianti", e che "portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri".

"Ringrazio ancora i lombardi - conclude il presidente - e tutto il personale sanitario che si sta prodigando in questa straordinaria campagna vaccinale decisiva per contrastare il virus. Avanti così!".

Cosa cambierebbe se la Lombardia diventasse zona gialla

La zona gialla scatta quando l'incidenza è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, l'occupazione delle terapie intensive oltrepassa il 10% e quella delle aree mediche il 15%. Tuttavia a livello concreto per i cittadini cambierebbe poco: dal 6 dicembre, infatti, il decreto super green pass equipara di fatto zona bianca e zona gialla. Quindi il cambio di colore per i prossimi 40 giorni sarebbe meno impattante che in passato sulla vita dei cittadini.