La Lombardia rimane ancora zona bianca

Scongiurato il passaggio in zona gialla: la Lombardia, almeno per la settimana a venire, resta zona bianca. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha ringraziato i lombardi e il personale sanitario per i risultati raggiunti nella campagna vaccinale.

"I dati settimanali confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana - ha scritto il governatore in un post sul suo profilo Facebook -. L'indice Rt ospedaliero lombardo continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8%, e area medica, 12%".

"Oggi (9 dicembre, ndr) - continua Fontana - registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri".