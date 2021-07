La Lombardia rischia di dire addio alla zona bianca?

Uno spauracchio che si ripresenta. Un incubo che si materializza di nuovo. La Lombardia torna a fare i conti con la paura di nuove restrizioni dovute all'epidemia di coronavirus, che negli ultimi giorni ha ripreso a correre, soprattutto a causa dell'avanzata della variante Delta, ex indiana.

Gli ultimi numeri ufficiali sull'epidemia non fanno stare tranquilli. I contagi sono praticamente raddoppiati in una settimana, l'incidenza sui 100mila abitanti è aumentata quasi del 100% - ora sfiora quota 20 - e l'indice Rt si è avvicinato, ancora una volta, pericolosamente alla soglia dell'1.

Lombardia tra zona bianca e zona gialla?

Dal 14 giugno scorso la regione è in zona bianca, "guadagnata" faticosamente dopo lunghissimi mesi di divieti e sacrifici dei cittadini, e per restare nella fascia di rischio più bassa è necessario che la Lombardia stia lontana dai 50 casi sui 100mila abitanti e che l'Rt si mantenga sotto l'1. La situazione è in rapida evoluzione e il rischio che i dati peggiorino - come mostra anche il rapporto tra tamponi e positivi salito oltre l'1% - è più che una possibilità, ma per adesso la zona gialla è soltanto una "minaccia" all'orizzonte.

Se i numeri sull'epidemia vanno nella direzione sbagliata, infatti, ci sono anche dati che lasciano ben sperare. La campagna vaccinale sta proseguendo tutto sommato bene e, soprattutto, i tassi di occupazione degli ospedali restano distanti dalle cifre allarmanti dei mesi scorsi: venerdì le terapie intensive avevano 30 posti occupati e i reparti ordinari curavano 143 pazienti.

Cambiano i parametri per le zone?

Proprio per scongiurare il rischio che la Lombardia e gran parte dell'Italia tornino in zona gialla, il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la prima volta ha aperto all'ipotesi che possano cambiare i parametri per stabilire le fasce di rischio.

L'idea è dare più peso ai ricoveri: "In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione - ha detto nelle scorse ore l'esponente del governo -, è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori".

E qualche ora prima sul tema si era già espressa l'assessore al welfare lombardo, Letizia Moratti. "Basta con le chiusure che derivano dalle zone rosse, arancioni e gialle, che limitano la libertà delle persone e penalizzano le tante imprese e i pubblici esercizi che hanno bisogno di lavorare - le sue parole -. Basta con la logica dei lockdown generalizzati. In Lombardia la campagna vaccinale sta andando molto bene: abbiamo il 70% della popolazione che ha aderito alla campagna vaccinale, il 75% ha già ricevuto la prima dose, il 50% ha completato il ciclo vaccinale".