La Lombardia è ancora zona bianca

"La Lombardia anche per la prossima settimana rimane in zona bianca". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute. In Italia la sola regione a cambiare colore è il Friuli Venezia Giulia, che passa da bianco a giallo.

"Anche se i numeri sono leggermente in aumento in termini assoluti - aggiunge il governatore - nella nostra regione durante la settimana presa in esame dalla cabina di monitoraggio la crescita dei contagi è stata leggermente inferiore rispetto alla settimana precedente (Rt 1,32 anziché 1,34)".

Non solo, ma "è più bassa rispetto alla media nazionale l'incidenza su 100.000 abitanti (119,7 la Lombardia, 125,4 quella italiana)". Questo dato "insieme a quelli dei ricoveri in area medica e terapia intensiva, che restano al di sotto delle soglie di allarme", per il presidente "ci inducono ottimismo e confermano che la scelta fatta sulla vaccinazione di massa è quella giusta".

Obbligo mascherina all'aperto in centro a Milano

Nonostante la zona bianca confermata, a Milano sarà obbligatorio indossare la mascherina in molte vie del centro. La misura, concordata mercoledì al tavolo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, è stata firmata dal sindaco Beppe Sala giovedì. Le vie interessate dal provvedimento del sindaco, Sala sono piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via e piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele II e piazza San Babila.

Veniamo ora al dettaglio sulle multe: la sanzione 'base' per chi viene pizzicato dalle autorità senza la necessaria mascherina sarà di 400 euro, se pagata entro 60 giorni, o di 280 euro se invece pagata entro 5 giorni. Oltre i sessanta giorni la sanzione può arrivare a 3mila euro. Per quanto riguarda le altre aree della città, il Comune ricorda che la normativa nazionale dispone che, in zona bianca e all’aperto, è obbligatorio avere sempre con sé la mascherina e soprattutto è obbligatorio indossarla in situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale o vi sono assembramenti/affollamenti, ad esempio in un mercato o in una fiera.