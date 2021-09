La Lombardia resta in zona bianca. Ecco i dati del tasso di incidenza e dagli ospedali

E sono tre. Per il terzo mese di fila, la Lombardia si conferma in zona bianca. Dopo il passaggio nella fascia senza restrizioni anti covid del 14 giugno scorso, per un'altra settimana almeno la regione resterà senza divieti o quasi.

Ad annunciarlo, venerdì, giorno del classico monitoraggio dell'istituto superiore di sanità, è stato il governatore Attilio Fontana. "La Lombardia supera il terzo mese in zona bianca. Anche oggi infatti il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss conferma la nostra regione nella fascia di rischio più bassa", le sue parole.

Con uno degli ultimi decreti, il governo guidato dal premier Mario Draghi ha ridisegnato i parametri per i cambi di fascia di rischio e adesso per passare dal bianco al giallo è necessario che ci sia un'incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista -, oltre che un tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive covid e al 15% per i reparti ordinari. Milano e gli altri capoluoghi lombardi sono fortunatamente lontani da questa condizioni.

"Il tasso di incidenza per 100.000 abitanti - ha spiegato il governatore - si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7% e quelli in terapia intensiva al 4%. Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa", il suo applauso.

"Lo dimostra - ha concluso il presidente - la grande adesione alla campagna vaccinale e i comportamenti virtuosi che tutti continuano ad osservare anche ora che i contagi appaiono sotto controllo".