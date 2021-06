Incidenza dei positivi e ricoveri: come sta la Lombardia, che sogna la zona bianca

Sempre più bianca. La Lombardia corre verso la zona con il livello minimo di restrizioni anti coronavirus. L'ultima conferma è arrivata giovedì pomeriggio per bocca del presidente regionale, Attilio Fontana.

Analizzando i dati del bollettino di oggi, il governatore ha infatti voluto sottolineare due dati "dal valore simbolico rilevante". I ricoverati in terapia intensiva "scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi, mentre quelli negli altri reparti Covid sono meno di 1.000, precisamente 942", ha rimarcato il numero uno del Pirellone. "Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca".

Per entrare nella fascia di rischio più bassa - che non prevede coprifuoco - servono infatti meno di 50 casi ogni 100mila abitanti e una bassa pressione sui reparti ospedalieri. La regione al momento è ampiamente in corsa e la data segnata sul calendario è quella del 14 giugno, quando entreranno in vigore le ordinanze firmate il venerdì precedente dal ministro della salute, Roberto Speranza. Se quel giorno la Lombardia porterà a casa il terzo report settimanale con dati in linea, la zona bianca diventerà realtà.

"Non abbassiamo la guardia - ha concluso Fontana -, continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro". Parole che assomigliano a quelle che lui stesso aveva già pronunciato il 1 giugno, quando bar e ristoranti avevano riaperto ai clienti anche all'interno. "I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l'abolizione del coprifuoco”, aveva assicurato il presidente.