La Lombardia rimane ancora in zona bianca anche per la prossima settimana. A confermarlo l'annuncio del presidente della Regione Lombardia a commento dei dati evinti dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute.

“Anche se i numeri sono leggermente in aumento in termini assoluti - le parole del governatore lombardo - nella nostra Regione durante la settimana presa in esame dalla cabina di monitoraggio la crescita dei contagi è stata leggermente inferiore rispetto alla settimana precedente (Rt 1,32 anziché 1,34). È più bassa rispetto alla media nazionale l’incidenza su 100mila abitanti (119,7 la Lombardia, 125,4 quella italiana)".

"Questo dato - ha chiosato Fontana - insieme a quelli dei ricoveri in area medica e terapia intensiva, che restano al di sotto delle soglie di allarme, ci inducono ottimismo e confermano che la scelta fatta sulla vaccinazione di massa, è quella giusta”.