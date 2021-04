La Lombardia vuole lasciare la zona rossa per sempre, parola di Fontana

Il governatore nei suoi auguri: "Giorni decisivi per lasciare la zona rossa, spero per sempre"

Un grazie a chi è al lavoro durante le feste. E una previsione, una speranza, per i giorni che verranno. Nei suoi auguri di Pasqua, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha provato a guardare oltre le feste, cercando di intravedere all'orizzonte qualche novità positiva.

"Auguri di Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Le vaccinazioni proseguono anche oggi, un augurio speciale lo rivolgo a tutti i volontari, medici e infermieri impegnati nei tanti hub vaccinali lombardi", ha scritto il presidente della regione postando una foto di lui che taglia una colomba pasquale.

Quindi, ecco il passaggio sul futuro: "Davanti a noi abbiamo giorni decisivi. Iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre, così da poter parlare - garantendo la salute - di aperture, normalità e lavoro. Sempre Forza Lombardia", ha concluso Fontana.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso presidente, insieme all'assessore al welfare Letizia Moratti e al consulente Guido Bertolaso, a presentare il piano per la fase massiva della campagna vaccinale, che partirà ufficialmente dal 12 aprile con le somministrazioni ai lombardi tra i 75 e i 79 anni. Poi, mano a mano, si procederà con le altre fasce di età e l'obiettivo del Pirellone - se tutto andrà come deve - è garantire la prima dose a tutti entro domenica 18 luglio.

Capitolo zona rossa, invece. Dallo scorso 15 marzo, la regione è nella fascia di rischio epidemico più alta e ci resterà, di sicuro, almeno fino al prossimo 11 aprile. La regione, che avrebbe un indice Rt da arancione, paga soprattutto i tassi di occupazione degli ospedali, con reparti ordinari e terapie intensive che - per ammissione dello stesso Fontana - sono ancora in sofferenza. La speranza è che il report dell'istituto di superiore di sanità previsto per venerdì 9 aprile fotografi una situazione in miglioramento, aprendo a quel punto per la Lombardia le porte dell'arancione. Come auspicato dal governatore.