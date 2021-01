Lombardia zona rossa, è il giorno del Tar: oggi alle 12 la decisione del giudice sul ricorso

Parola al Tar. Oggi, giovedì 21 dicembre, alle ore 12 è in programma l'udienza del giudice monocratico della sezione 3^ quater del Tar del Lazio per il ricorso del Pirellone contro il Dpcm che determina la collocazione della Lombardia in zona rossa.

Dopo giorni di lunghe schermaglie politiche, condotte dal governatore Attilio Fontana e dal neo assessore al welfare, Letizia Moratti, che hanno più volte chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, di affidarsi a dati più aggiornati sui contagi da covid - e posizionare così la Lombardia in fascia arancione - dalla giunta hanno infatti deciso di passare direttamente al tribunale amministrativo.

Mercoledì lo stesso Speranza ha indirettamente fatto sapere di non essere disponibile a nessun accordo e di volersi attenere alla sua ordinanza che posiziona la Lombardia in rosso fino al 31 gennaio. La nuova classificazione per la regione - questa la posizione filtrata da Roma - arriverà con i dati del monitoraggio dell'istituto superiore di sanità di venerdì 29. Oggi, però, potrebbe essere il Tar a riscrivere tutto.

Il testo del ricorso della Lombardia contro la zona rossa

Secondo quanto scritto nel ricorso, Fontana e soci sono convinti che l’ordinanza ministeriale rappresenti “un vulnus gravissimo”. La Lombardia - così è messo nero su bianco in un passaggio del provvedimento di 23 pagine firmato dall’avvocato Federico Freni - “è stata fortemente penalizzata nell’applicazione delle misure restrittive” decise dal governo, dato che la situazione epidemiologica lombarda risulta “meno grave di quello delle Regioni limitrofe”.

Eppure “si è trovata dover sospendere pressocchè tutte le attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona ed ad inibire totalmente lo spostamento dei cittadini lombardi”. Una chiusura che comporta “gravissimi pregiudizi alla tenuta di un sistema economico e produttivo già fortemente penalizzato dai provvedimenti restrittivi in vigore da un anno a questa parte”.

Il peccato originale sta nell’ultimo Dpcm che secondo il legale della Regione Lombardia ha “conferito all’incidenza un valore recessivo rispetto ad altri indici”, violando così “i parametri imposti dalla normativa sovraordinata” e ponendosi “in contrasto con i primari valori protetti dalla Costituzione”. Perché “i provvedimenti ministeriali comprimono talune libertà fondamentali, come il diritto alla libera circolazione e quello dell’iniziativa economica provata, sanciti dagli articoli 16 e 41 della Costituzione”.

Ed è la giurisprudenza costituzionale a sancire che “qualsiasi restrizione deve essere contenuta nei limiti, anche di tempo, ragionevoli e, comunque, tali da non ledere altri diritti costituzionalmente garantiti”. Da qui la decisione di Palazzo Lombardia di ricorrere all’organo della giustizia amministrativa contro la presidenza del consiglio dei ministri, il ministero della salute, l’istituto superiore di sanità.

L’amministrazione regionale non punta ad ottenere “la mera sospensione cautelare dell’efficacia” dell’ordinanza ministeriale - come chiesto in prima battuta dalla Moratti -, ma chiede ai giudici amministrativi del Lazio di disporre un “provvedimento di natura propulsiva che imponga al ministero della Salute una tempestiva e rinnovata valutazione dei dati epidemiologici informata a canoni di adeguatezza, proporzionalità e, in ultima analisi, di legittimità”.