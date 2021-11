Fontana: "La Lombardia resta in zona bianca"

La Lombardia, almeno per la penultima settimana di novembre, resta zona bianca. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Attilio Fontana.

"Buona notizia - ha detto il governatore lombardo, a margine del convegno sul nuovo piano casa - ancora per una settimana siamo ancora in zona bianca, sono molto soddisfatto, ma serve particolare attenzione e guardia sempre alta, però questo dimostra che le vaccinazioni sono una importante barriera e questa è una cosa che bisogna dire fino alla nausea". Sulla possibilità che la Lombardia resti zona bianca anche la settimana successiva Fontana si è detto cautamente positivo: "Penso di sì sulla base dei numeri che abbiamo oggi, ma il virus è imprevedibile".

I numeri del 2020 a confronto con quelli odierni

Giovedì da Palazzo Pirelli avevano sottolineato, una volta di più, l'importanza della vaccinazione anti covid facendo un confronto tra i numeri dello scorso anno e quelli odierni. “La differenza cancella ogni dubbio sulla efficacia delle vaccinazioni”, aveva commentato Fontana sotto una slide diffusa dalla Regione con i dati del 18 novembre 2020 e quelli del 18 novembre 2021.

I numeri a confronto, lo schema della Regione

Corsa alla terza dose

Nel frattempo in Lombardia è corsa alla terza dose: giovedì 18 novembre, primo giorno in cui gli over 40 potevano prenotarla quasi 200mila donne e uomini hanno preso appuntamento per l'iniezione nel giro di 24 ore. "200mila volte grazie - ha scritto sul proprio profilo Facebook la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti -. Quasi 200mila prenotazioni di terza dose in un solo giorno. Lo straordinario senso civico e il grande cuore dei cittadini lombardi non finisce di rendermi orgogliosa. La Lombardia ha capito che uniti si vince e che il vaccino è davvero l'unica arma efficace per fronteggiare la pandemia. Continuiamo ad essere un esempio salvaguardando la nostra salute e quella della comunità contro il covid. Vacciniamoci!!".