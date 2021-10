La Lombardia resta in zona bianca ma Moratti avverte: "Vaccinatevi"

La Lombardia resta zona bianca per le prossime settimane. Lo ha riferito, giovedì 28 ottobre, la vice presidente della giunta (e assessora al welfare) Letizia Moratti, dopo avere ricevuto la conferma da parte dell'Istituto superiore di sanità.

La Lombardia infatti non supera le due soglie riguardanti l'ospedalizzazione e le terapie intensive determinanti per stabilire il 'colore' delle regioni in merito alla lotta al covid. Come si ricorderà, diversi colori determinano diverse regole di prevenzione. Ad esempio, passando alla zona gialla si tornerebbe all'obbligo di mascherine all'aperto.

"Il contagio, comunque, è risalito: il mio invito è proseguire con le vaccinazioni", ha aggiunto Moratti rriferendosi alla risalita dei contagi negli ultimi giorni. Secondo il bollettino del 27 ottobre, in Lombardia i nuovi positivi sono stati 513, pari allo 0,5% dei tamponi processati. Oltre ai non vaccinati, possono prenotare la terza dose gli anziani (over 80), gli immunodepressi e il personale sanitario ma, presto, potranno farlo anche gli over 60.