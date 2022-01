Lunedì aprirà un altro centro tamponi a Bollate

Ci sarà un nuovo centro tamponi a Bollate (hinterland Nord di Milano) a partire da lunedì 10 gennaio. La struttura, realizzata da Gaia servizi e gestita dalle farmacie comunali, sarà in grado di fare 500 test al giorno.

Con il debutto del nuovo hub verrà chiuso il punto tamponi di via Martiri di Marzabotto che presentava diverse criticità soprattutto per l’impossibilità di formare code sicure. La struttura si trova lungo la pista ciclabile che costeggia l'area in cui si svolge il mercato. La posizione è stata scelta dopo aver vagliato altre posizioni come la piazza del mercato e alcuni parcheggi cittadini come quello della piscina. "Nessuna di queste scelte si è rivelata idonea come quella di posizionare la casetta sulla ciclabile che costeggia via Verdi, nella zona mercato", hanno puntualizzato dal municipio.

"Tutte le opzioni valutate - ha spiegato il sindaco Francesco Vassallo - non potevano essere prese in considerazione perché troppo distanti dalla Farmacia comunale di via Martiri di Marzabotto rendendo quindi impossibile il collegamento alle linee dati con la Piattaforma nazionale/regionale. In particolare per le soluzioni sia del parcheggio piscina che del parcheggio di fronte al benzinaio, ci sarebbero state complicazioni davvero serie per il rilascio del green Ppass, con rallentamenti o difficoltà che si sarebbero tradotte in disagi ulteriori per i cittadini. Per quanto riguarda l’area mercato, invece, la principale difficoltà era rappresentata dalla presenza stessa del mercato del martedì che ha reso impossibile l’occupazione di spazi riservati agli ambulanti".