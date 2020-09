Apertura asili a Milano, la foto di una maestra in tenuta 'Alien' scatena la polemica: "Ci presenteremo così ai bambini"

"Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi: con camici in plastica (modello figurella per dimagrire). Neanche gli infermieri sono così". Questo il commento, accompagnato da una foto in tenuta 'Alien", che una maestra ha pubblicato sotto il post del Comune di Milano che annunciava la riapertura degli asili per il 7 settembre. L'immagine ha scatenato un'accesa polemica tra i genitori dei bimbi.

"Il lavoro di organizzare, la segnaletica fatta da noi, pulire da noi, senza parlare di zero giardino inagibile da 4 anni - ha continuato, amara, l'educatrice -. Vergognoso, un'organizzazione così bassa non l'ho mai vissuta in 22 anni di servizio".

L'immagine comparsa sul profilo del Comune, in particolare, mostra la donna con grembiule di plastica, mascherina e visiera. Tanti i commenti preoccupati e irati dei genitori dei bambini che da lunedì sono tornati negli asili. "Mio figlio scapperà dopo due minuti", scrive una mamma; "inammissibile", commenta un'altra; "neanche in ospedale sono conciati così", si legge in un altro commento. E ancora "davvero assurto e senza senso che le maestre si vestano così. Perché trattare i bambini da malati?", scrive un altro genitore.