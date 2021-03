La maestra morta per covid e ricordata nel manifesto funebre con i disegni dei suoi bimbi

Ha suscitato commozione nel Milanese, a Paderno Dugnano, la morte della maestra Genny Zurlo. Una donna di 62 anni deceduta a causa delle complicanze del covid 19 e ricordata dalla sua famiglia con un manifesto funebre singolare: dove al posto della foto della docente c'è un ritratto disegnato da uno dei suoi alunni.

La fotografia dell'annuncio della morte è stata pubblicata online da un cittadino che lo descrive così: «Maestra per sempre. I disegni dei bambini per alcuni sono una cosa stupida. Ma questa maestra ha voluto essere ricordata non con una bella foto ma con il disegno di un bambino probabilmente un suo allievo. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano in lei i suoi piccoli studenti. E lo sarà per sempre».

La maestra Genny Zurlo, "per sempre"

Sotto il post è pioggia di like e cuoricini, sono in tanti, ex studenti e genitori, a voler dire la loro per ricordare Genny Zurlo, che lascia il marito Michele e i figli Silvia e Marco. «Era la Maestra di mio figlio, lo scorso anno. Poi a causa della pandemia, per non metterla a rischio, hanno ritenuto non farle fare più il suo ruolo. I bambini con lei si sentivano molto coccolati», scrive una mamma. «Condoglianze alla famiglia, mi dispiace tantissimo è stata una brava e paziente maestra adorata dai suoi bambini», dice qualcuno.

«Ciao Genny, non mi capacito. Sei stata una persona fondamentale per la crescita di Camilla e di tanti bambini. Ti hanno voluto tanto bene i cuccioli che ti giravano attorno con vivacità. Vola in alto, nel mio cuore rimarrà sempre la tua umanità, le risate, la voglia di andare oltre le convenzioni», ricorda commossa un'altra mamma.

Il disegno che ricorda la maestra morta di covid

Il ritratto dell'insegnante, che negli ultimi anni era stata alla scuola primaria Don Milani, è stato realizzato da una bambina che ora ha 10 anni e che era nella sua sezione (blu) quando la maestra Genny lavorava alla scuola dell'infanzia di Baraggiole.

La piccola, riferisce una conoscente della donna, «glielo ha donato un giorno durante l'intervallo alla scuola primaria e Genny lo aveva molto gradito, al punto di utilizzarla come immagine del profilo». Oggi quel disegno è su tutti i muri del comune alle porte di Milano e nei cuori di chi ha conosciuto e voluto bene questa maestra e il suo operato con i bambini, lungo una vita intera.