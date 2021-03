Milano, poche mascherine e assembramenti: affollato evento negazionista covid in Duomo

Assembramenti e poche mascherine a Milano durante un evento dalla chiara linea "negazionista" realizzato in piazza Duomo. Si è svolta sabato pomeriggio la manifestazione indetta dalla associazione "La Genesi" e dal "Movimento Italiano Diritti Umani e Costituzionali" (MDU) sul tema: "Il covid si cura! Scienza e coscienza in piazza. Tutto quello che le TV non dicono".

La partecipazione alla manifestazione è stata numerosa. I cosiddetti negazionisti covid hanno affollato lo spazio antistante il palco, davanti al Museo del 900. Al grido di "Resistenza, resistenza" o "libertà, libertà", i presenti hanno ascoltato a turno gli ospiti della kermesse. La più acclamata di tutti è stata la dottoressa e scrittrice Silvana De Mari, che ha parlato delle conseguenze psicofisiche della segregazione sistematica e della segregazione intermittente.

Tra gli ospiti anche avvocati, farmacisti, e gente comune. "Ci hanno ridotti topi da laboratorio e noi conquistiamo la nostra libertà", ha detto qualcuno. "Stiamo per aprire il secondo tribunale di Normiberga, per portare questi criminali nelle sedi opportune. Nelle patrie galere. Perché qui hanno fatto un genocidio e devono pagare. Voi dovete darci una mano. Non avere paura. Uscite. Se vi fanno la multa facciamo ricorso. Non abbiate paura perché è quello che loro vogliono. Un popolo impecorito e non è un caso attenzione. Immunità di gregge, vi dice qualcosa la parola gregge. Non fate le pecore. Ribellatevi", il tono degli interventi.

Anche il dottor Mariano Amici, famoso per aver fatto il tampone alla frutta - kiwi, banana, arancia - per dimostrare che i tamponi non sono così attendibili, era tra gli invitati. Lui, come la dottoressa De Mari sono noti per l'approccio quanto meno discutibile su certe tematiche legate al covid 19.