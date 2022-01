I no green pass ci riprovano: sabato manifestazione (preavvisata) a Milano

In piazza. Di nuovo. Sabato 8 gennaio i no green pass di Milano scendono ancora una volta in strada per far sentire la loro voce ed esprimere tutta la loro contrarietà alla certificazione verde anti covid.

Nelle scorse ore, stando a quanto appreso, uno dei manifestanti della "prima ora" ha presentato in questura un preavviso per un presidio statico dalle ore 15 all'Arco della Pace. Sono attese circa cinquanta persone, più o meno lo stesso numero raggiunto domenica 26 dicembre, ultimo giorno in cui gli attivisti no pass hanno manifestato sotto la Madonnina. La domenica precedente, invece, in circa 300 si erano ritrovati in piazza Sempione al termine di un breve corteo, che per domani non è previsto e non è stato richiesto.

Che questo sia un weekend "importante" per i no green pass non è un mistero. Nelle ultime ore, infatti, il governo ha stabilito l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 e, soprattutto, a partire da lunedì il super green pass - riservato solo ai vaccinati e guariti - diventerà obbligatorio per i locali anche all'aperto, per i centri sportivi, per gli alberghi e per viaggiare a bordo dei mezzi a lunga percorrenza e del trasporto pubblico locale.

La manifestazione di sabato, comunque, non dovrebbe presentare grandi profili di rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Dopo gli oltre 20 sabati con cortei improvvisati, blocchi stradali e una città praticamente paralizzata, la nuova strategia delle forze dell'ordine - che nelle ultime settimane ha subito isolato e bloccato i manifestanti - sembra infatti aver funzionato, riducendo non poco le fila dei no green pass.