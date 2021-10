No green pass, possibile tensione venerdì davanti al Tribunale

Previsti alcuni presidi di 'no green pass' per venerdì 15 ottobre, giorno in cui entra in vigore l'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro, davanti ai luoghi simbolo di Milano: il tribunale, l'università, piazza Fontana e l'ingresso della Rai in corso Sempione.

La 'chiamata' alle manifestazioni è stata diffusa attraverso i social network utilizzati dai 'no green pass' e ha fatto rafforzare i controlli da parte delle forze dell'ordine, che presidieranno questi luoghi a partire dal Palazzo di Giustizia, dove l'appuntamento è alle 10 di venerdì mattina e si teme un tentativo d'irruzione. Saranno in particolare intensificati i controlli all'ingresso per verificare l'effettiva ragione di coloro che vorranno entrare in tribunale.

E' poi previsto un corteo improvvisato per sabato, come ormai di consueto.