Stop ai brevetti sui vaccini: la manifestazione per vaccinare tutti

"Right2Cure" anche a Milano: l'iniziativa per togliere i brevetti e produrre vaccini anche per i Paesi economicamente arretrati

Stop ai brevetti dei vaccini, in modo da poterne produrre in quantità sufficienti per essere in grado di garantire la salute di tutta la popolazione mondiale. Soprattutto in quei Paesi che non hanno possibilità economiche.

È questo l'obbiettivo del click day e della mobilitazione straordinaria che si è svolta oggi in decine di piazze italiane da Milano a Torino, da Firenze a Roma, da Napoli a Palermo.

A Milano l'iniziativa si è tenuta in piazza Duca d'Aosta davanti al Pirellone e in piazza Argentina. La giornata di mobilitazione rientra nell'ambito della Campagna europea 'Right2Cure Noprofit On Pandemic', ed è coordinata dal Comitato italiano, a cui aderiscono nel nostro Paese 110 realtà associative e organizzazioni, fra cui i principali sindacati, oltre a numerose personalità della cultura, della scienza, del sociale e dello spettacolo.