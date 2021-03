Ragazzi, genitori e insegnanti in piazza contro la didattica a distanza: «Torniamo a scuola»

Il suono delle campanelle ha scandito la manifestazione in piazza del Duomo, a Milano. Presente anche l'assessore Limonta. Manifestazioni anche in altre 34 città italiane

Manifestazione in piazza del Duomo a Milano, e in altre trentaquattro città italiane, per chiedere il ritorno nelle aule scolastiche il prima possibile. Alunni di ogni età, genitori, insegnanti: moltissimi hanno aderito alla protesta promossa da "Rete Scuola in Presenza". A Milano, campeggiava in piazza il grande striscione con la scritta «la salute parte dalla scuola». I ragazzi e i bambini hanno portato i loro zaini, palloncini bianchi e messaggi rivolti alle istituzioni, tra cui «questo zaino è pieno di rabbia», «basta Dad» e «la campanella deve suonare».

I partecipanti hanno portato le campanelle e le hanno fatte suonare tutti insieme. La didattica a distanza viene contestata perché annulla la socializzazione di bambini e ragazzi, perché non è altrettanto efficace di quella in presenza e perché le famiglie sono costrette a conciliarla con i loro impegni di lavoro. Ma soprattutto, nei messaggi e nei discorsi, si è sottolineata la necessità di un ritorno alla socialità come condizione normale degli alunni e degli studenti, evidenziando che l'isolamento a casa non è studio e non è vita per loro.

I manifestanti hanno anche richiamato le statistiche che suggeriscono come la scuola, in quanto ambiente, non sia una fonte di contagio da Covid perché può essere facilmente controllata. In piazza del Duomo c'era anche Paolo Limonta, maestro elementare e assessore all'edilizia scolastica a Palazzo Marino. «Voglio che le scuole vengano riaperte dopo Pasqua e non sopporto che i miei bambini mi vedano in classe a fare didattica a distanza mentre loro sono a casa», ha commentato: «Fuori ci sono i marciapiedi pieni e i mezzi pieni, e solo loro devono stare a casa».