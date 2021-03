"Riaprite la scuola e le lezioni in presenza": la manifestazione domenica pomeriggio

Manifestazione nazionale in tredici regioni italiane per propugnare la scuola in presenza: l'appuntamento è per il 21 marzo, domenica, anche a Milano in piazza del Duomo. "Ad un anno dall’inizio della pandemia, le Istituzioni continuano a non riconoscere l’istruzione in presenza come diritto fondamentale ed essenziale, in violazione della Costituzione. La scuola, ci ricorda l’art. 34 della stessa, è aperta a tutti e tutti i giovani hanno diritto a un percorso di studi di qualità", si legge in un comunicato della rete "A Scuola".

"Gli studenti, e le loro famiglie, stanno ancora una volta pagando un prezzo altissimo, sia in termini di istruzione negata, sia a causa del danno psicologico e sociale imposto dall’uso prolungato della Didattica a Distanza e dell’obbligo innaturale all’isolamento", si legge ancora: "Sconcertati dalla mancanza di presa di posizione del Governo su un tema fondamentale per il futuro del nostro Paese e preoccupati dalla crescente disuguaglianza sociale, la Rete Nazionale 'Scuola in Presenza' scenderà in piazza in maniera coordinata per chiedere il ripristino immediato della didattica in presenza per ogni ordine e grado d’istruzione".

La rete chiede di non rimandare comunque l'apertura dopo l'8 aprile. "Uniti da Nord a Sud siamo pronti a mobilitarci in ogni sede per far in modo che gli studenti italiani possano godere di uguali diritti e per frenare il crescente svantaggio di formazione e salute nei confronti dei loro coetanei europei", conclude il comunicato.