Coronavirus, anche Marina Berlusconi positiva al Covid: "Sta bene e lavora"

Anche Marina Berlusconi è risultata positiva al covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l'ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando gli altri suoi parenti sono risultati positivi al covid-19.

Contagiato anche Silvio Berlusconi

Anche il fratello Luigi, la sorella Barbara e il padre Silvio Berlusconi sono risultati positivi al coronavirus. L'ultimo bollettino sullo stato di salute dell'ex presidente del consiglio parla di un "paziente tranquillo", ma "che appartiene alla categoria più fragile". Ricoverato al San Raffaele di Milano - non in terapia intensiva - dalla tarda serata di giovedì dopo essere risultato positivo al coronavirus, ha trascorso la sua seconda notte in ospedale.

Aggiornamenti sul suo stato di salute sono arrivati domenica mattina da Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva e storico medico curante dell'ex presidente del consiglio. "Decorso regolare con paziente tranquillo", ha spiegato il dottore uscendo dall'ospedale meneghino. La "fase è delicata", ma "manifesto un cauto ottimismo che ribadisco", ha proseguito il medico. Il paziente "sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile", ha concluso Zangrillo.

Sabato, in un bollettino lo stesso dottore aveva parlato di "condizioni stabili" e proprio di "ottimismo" dovuto a un "quadro respiratorio e clinico" che "confermano un decorso regolare e atteso".

Contagiati anche i figli e la compagna di Berlusconi

Nelle ore precedenti al ricovero erano risultati positivi al test del sars-cov-2 anche alcuni dei familiari dell'ex numero uno del Milan, tra cui i due figli, Barbara e Luigi, e la compagna Marta Fascina. Inizialmente lo stesso Zangrillo aveva rassicurato sulla sua sintomatologia, dicendo che l'ex primo ministro era "asintomatico". Successivamente, però, Berlusconi aveva confermato di "sentirsi meglio dopo aver superato febbre e dolori" - smentendo, di fatto, che era asintomatico - e aveva annunciato che avrebbe seguito la campagna elettorale "da casa". Poi il lieve peggioramento del quadro clinico e il ricovero.

Non è stato ancora chiarito dove possa essere avvenuto il contagio. L'ipotesi prevalente è che sia avvenuto a Capri in occasione di un incontro con i figli, ma è impossibile avere conferme in tal senso. Berlusconi prima di Ferragosto aveva incontrato in Sardegna il manager Flavio Briatore, anch'egli positivo al virus, ricoverato - anche lui al San Raffaele - e dimesso dopo un paio di giorni. Il tampone al rientro della Sardegna, però, per l'ex premier era risultato negativo.