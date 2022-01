Il parroco che chiede ai fedeli di indossare la mascherina Ffp2 a messa

Le norme nazionali impongono ora la mascherina Ffp2 in molte situazioni dove prima bastava la chirurgica: per esempio sui mezzi pubblici, in teatro o al cinema. Ma (ancora) non a messa. Nonostante questo c'è un parroco che ha chiesto ai fedeli d'indossarla. E' don Paolo Zago, parroco di San Protaso e Gervaso a Gorgonzola (in precedenza, curiosamente, è stato parroco a San Protaso e Gervaso a Milano). Non è un dovere, un obbligo, precisa lui, ma soltanto un invito.

Il sacerdote si è appellato al senso di responsabilità dei fedeli, mentre i contagi di covid (con variante Omicron) aumentano parecchio in tutta la Lombardia. Il periodo tra Natale e capodanno non è stato semplice per la parrocchia: due preti su cinque sono risultati positivi al covid, per cui è stato necessario ridurre le messe celebrate. Uno dei due è ora tornato negativo.

Don Zago, nella sua parrocchia, ha stabilito le limitazioni previste dalla legge e dai decreti, ma chiede ai fedeli di fare qualcosa di più, suggerendo di indossare la Ffp2 anziché la chirurgica per proteggersi maggiormente. I cinque sacerdoti della sua parrocchia hanno tutti tre dosi di vaccino. Inevitabile pensare al parroco di Casorate Primo (tra Pavia e Milano) che, invece, ha fatto 'notizia' con l'omelia antivaccinista. Il parroco di Gorgonzola afferma che si tratta di casi isolati, e che i preti sono in massima parte in prima linea sia sul fronte della prevenzione sia su quello della solidarietà per chi non ce la fa più.