La Gismondo (Sacco) dice che "la mascherina va tenuta anche se si è vaccinati"

Non è ancora il momento di abbandonare la mascherina anti covid. Lo dice la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, invitando alla prudenza dopo l'annuncio della direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, nel corso del briefing alla Casa Bianca, delle nuove linee guida negli Stati Uniti, secondo cui coloro che sono stati completamente vaccinati possono smettere di indossare i dispositivi di protezione individuale e osservare il distanziamento.

«Dobbiamo ricordarci - dichiara Gismondo all'AdnKronos Salute - che il vaccino protegge dalla severità della malattia, ma non dall'infezione. Quindi il virus continua a circolare». Solo quando la circolazione del virus si abbasserà drasticamente potrà essere il momento di "archiviare" i dispositivi di protezione.

Cosa hanno deciso gli Usa sulle mascherine

La direttrice dei Cdc statunitensi (la massima autorità sanitaria Usa) aveva dichiarato che «se si è completamente vaccinati, si può iniziare a fare le cose che avevamo smesso di fare a causa della pandemia». L'obbligo di mascherina anche per chi è vaccinato contro il covid rimarrà in vigore, negli Usa, per i viaggi in aereo o sui mezzi pubblici, per le strutture mediche, i penitenziari e i ricoveri per senzatetto.

In Italia si era aperto il dibattito. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri aveva dichiarato che si potrà pensare a togliere l'obbligo di mascherina con trenta milioni di vaccinati, mentre l'infettivologo Matteo Bassetti aveva ipotizzato che, a metà giugno, si potranno eliminare le mascherine all'aperto e poi, a settembre o ad ottobre, la "partita del covid" sarà finita.