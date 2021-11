Mascherine all'aperto in centro a Milano: multe fino a tremila euro

Rischiano multe da quattrocento a tremiila euro coloro che non rispetteranno l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in alcune vie del centro di Milano dal 27 novembre al 31 dicembre 2021, secondo l'ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala all'ora di pranzo di giovedì 25 novembre e subito pubblicata in Albo pretorio.

L'obbligo di indossare la mascherina sarà in vigore dalle 10 alle 22, tutti i giorni, in piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Mercanti, piazza Mercanti, via Orefici, piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila. In pratica, lungo l'asse Castello-San Babila, compresa la Galleria, per la quale è ancora possibile che si arrivi a decidere il contingentamento degli ingressi.

Tuttavia il Comune di Milano ricorda che, in zona bianca e all'aperto, dal 28 giugno la normativa nazionale prevede l'obbligo di portare con sé la mascherina e indossarla in situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale. Veniamo ora al dettaglio sulle multe: la sanzione 'base' sarà di quattrocento euro, se pagata entro sessanta giorni, o di duecentottanta euro se invece pagata entro cinque giorni. Oltre i sessanta giorni la sanzione può arrivare a tremila euro.

La decisione in prefettura

L'obiettivo, come si legge nell'ordinanza, è quello di "prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Milano", considerando che, nel mese di dicembre, le vie centrali della città si riempiono parecchio. L'idea era emersa durante il comitato per l'ordine e la sicurezza di mercoledì, presieduto dal prefetto Renato Saccone che, successivamente, aveva inviato una lettera a tutti i sindaci della Città metropolitana invitandoli a prendere questo provvedimento.