Dall'11 febbraio le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie

Stop alle mascherine all'aperto. A partire da venerdì 11 febbraio non sono più obbligatorie. Lo ha stabilito l'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si tratta di un lungo passo verso il ritorno alla normalità, si spera il primo di molti altri. I dpi, che dovranno comunque essere sempre portati con sé, continueranno a dover essere indossati al chiuso e anche all'aperto nel caso di assembramenti (almeno fino al 31 marzo, data in cui dovrebbe scadere lo stato di emergenza).

"Fino al 31 marzo 2022 - precisa il provvedimento - è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". L'obbligo, viene spiegato "non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico".

"Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - continua l'ordinanza - sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico". Fino al 31 marzo, rimane comunque l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla, oltre che al chiuso, anche all'aperto nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento.

Come sempre, bambini sotto i sei anni e persone con disabilità o patologie non compatibili con l'utilizzo della mascherina non hanno l'obbligo di indossarla. Stesso discorso per coloro che sono impossibilitati a indossarla perché devon comunicare con un disabile. Al momento non è ancora chiaro quando potrebbe decadere l'obbligo di coprire naso e bocca con i dpi anche al chiuso. Qualora lo stato di emergenza dovesse effettivamente venir meno il 31 marzo, il 1° aprile potrebbe segnara la data per un addio, magari graduale, alle mascherine anche al chiuso. Per il momento, come già stabilito, sui mezzi pubblici, nei teatri, nei cinema e negli stadi, è obbligatorio indossare mascherine del tipo Ffp2, quelle che garantiscono maggiore protezione.