Stop allo stato d'emergenza covid ma ancora mascherine al chiuso: lo dice Pregliasco

Non è ancora il momento di togliere le mascherine al chiuso. Lo sostiene il virologo del Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, sentito dall'Adnkronos Salute in merito all'andamento della pandemia covid. Secondo l'esperto, che insegna alla Statale, "in luoghi di assembramento le mascherine sono l'elemento che tampona un po' la maggior quota di rischio". Pregliasco ribadisce che "muoiono cento persone al giorno, un numero ancora elevato", e non si può ancora liquidare il covid come fosse una specie di raffreddore, come "una quota di popolazione" pensa.

Per il resto, è arrivato comunque il momento di affrontare le riaperture graduali delle attività senza prolungare ulteriormente lo stato d'emergenza: "Dovremo attrezzarci nell'ordinario - aggiunge Pregliasco - e nella tolleranza di qualcosa che ci accompagnerà per un po'. Dovremo organizzarci perché avremo la presenza di questo virus nel prossimo futuro. Quindi reputo giusta la fine dello stato di emergenza senza proroghe, e un percorso di riaperture graduali. Non vogliamo certo continuare ad andare in tv e dire alle persone che bisogna mantenere un'emergenza che non c'è".