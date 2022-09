Dal 1° ottobre possibile stop a mascherine sui treni, bus e tram

Niente più mascherine a bordo di metropolitane, autobus, filobus, treni e tram? Dal 1° ottobre l'obbligo, in scadenza il 30 settembre, potrebbe decadere nel caso in cui il Governo non decida di prorogarlo. Al momento si sta valutando questa possibilità, anche tenendo conto delle conseguenze che potrebbe avere rispetto a una nuova, eventule ondata autunnale di covid.

"È in corso una riflessione nel governo. Io sono tra quelli che crede si possano togliere. Vedremo quale sarà la sintesi", ha spiegato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, sostenendo di non credere a una nuova pesante ondata virale in autunno e di ritenere che dal primo ottobre si potrebbe dire addio ai dispositivi di protezione obbligatori per tutti coloro che viaggiano su bus, metro e treni.

Un'ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 dispone l'obbligo di indossare fino a fine settembr ele mascherine Fffp2 sui seguenti mezzi di trasporto:

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Per gli aerei invece, dopo la decisione della Commissione europea, non vige l’obbligo di mascherina chirurgica che permane invece per lavoratori utenti e visitatori di: