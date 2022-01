175 mila Ffp2 gratis alle case popolari di una zona di Milano

Un Municipio di Milano acquista 175 mila mascherine Ffp2, che diventeranno molto importanti perché obbligatorie sui mezzi pubblici e per l'autosorveglianza dei contatti stretti di positivi al covid, e li destina agli abitanti delle case popolari del suo territorio. E subito da Palazzo Marino l'opposizione rilancia: "Perché non se ne occupa il Comune, per tutta la città?".

A chiederlo è Manfredi Palmeri, consigliere comunale della Lista Bernardo (centrodestra), commentando l'iniziativa del Municipio 6. "Apprezzabile la sensibilità" degli amministratori del municipio in questione (che 'copre' i quartieri di Barona, Lorenteggio, Bisceglie e Porta Genova, per intenderci), dice Palmeri, "ma su un tema che non presenta caratteristiche di diversità tra una zona e l'altra è impensabile che vi sia un trattamento differente per i cittadini".

Palmeri chiede dunque che il Comune di Milano si attivi per un "immediato coordinamento, certamente coinvolgendo i Municipi", in vista del prezzo calmierato che dovrebbe partire da lunedì 10 gennaio a livello nazionale: "Vogliamo anche sapere - continua Palmeri - i concreti spazi in bilancio per iniziative di questo tipo o analoghe che possano riguardare la messa a disposizione di mascherine, sia in termini di risorse, sia di acquisti effettuati o programmati, come anche lo stock attuale di dispositivi e gli esiti del monitoraggio sui bisogni con il livello di priorità".

Tutti hanno in mente il problema che si verificò ad inizio pandemia covid, nel 2020, quando non si trovavano mascherine, nemmeno a pagarle oro. "Non si ripetano i problemi che ci sono stati nella prima parte del 2020 con quelle chirurgiche e si utilizzi al meglio questa prima settimana del 2022", conclude l'esponente di centrodestra.