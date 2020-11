100 mila mascherine Ffp2 senza istruzioni: le Dogane le "regolarizzano"

Oltre centomila mascherine Ffp2 senza istruzioni in lingua italiana. Sono state intercettate dai funzionari dell'agenzia dogane e monopoli di Milano 1 in una spedizione proveniente dalla Cina, selezionata per il controllo fisico a campione.

Le mascherine erano ben 122.400, in confezioni da venti unità ciascuna. L'irregolarità non ne permetteva la libera ammissione nel mercato nazionale. Ma non erano presenti altre irregolarità, per cui i funzionari dell'agenzia ne hanno "regolarizzato" la posizione, in modo che ora possano essere normalmente commercializzate e vendute.