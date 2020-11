Fumogeni e striscione: le mascherine tricolori "illuminano" Milano contro il coprifuoco. Foto

Parola d'ordine: illuminare la città. Blitz lunedì sera a Milano delle "mascherine tricolori", che hanno protestato - a modo loro - contro il coprifuoco e il lockdown imposti dal governo sotto la Madonnina e nel resto della regione per cercare di contenere la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus.

In serata, come già accaduto in tante altre città d'Italia, i manifestanti - una decina in tutto - si sono ritrovati sul cavalcavia Bussa, in zona Garibaldi, e hanno esposto lo striscione "Illumina la città, #coprifuocoahahah" accompagnato da un tricolore. I presenti hanno poi acceso alcuni fumogeni, anche quelli con le tinte della bandiera italiana, come a voler confermare l'intenzione di "illuminare" Milano, per poi andare via.

"Un gesto simbolico per infondere ai cittadini la voglia di non mollare, di lottare, di scendere in piazza a far valere le loro sacrosante ragioni. Spezziamo il silenzio e il buio: illuminiamo", le parole che le stesse mascherine tricolori hanno affidato alla loro pagina Facebook.

La protesta in regione

L'ultima volta che il gruppo era sceso ufficialmente in piazza era stata il 31 ottobre scorso, con un flash mob sotto regione Lombardia per chiedere aiuti per i lavoratori - su tutti partite Iva e autonomi - e protestare contro il governo.

"Milano non morirà un Dpcm alla volta", recitava uno striscione in piazza Città di Lombardia, accompagnato da un altro: "La vera emergenza è questo governo". I manifestanti, che si erano presentati cantando l'inno e sventolando i tricolori, avevano urlato slogan contro il governo del primo ministro Giuseppe Conte e contro il lockdown e la crisi.

"Siamo lavoratori, imprenditori, partite Iva, commercianti, artigiani, disoccupati, madri, padri. Siamo L’Italia che vuole lavorare, non vuole assistenzialismo", avevano spiegato.

Foto - La protesta di lunedì sera