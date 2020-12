Milano, rischio ressa per shopping: maxi controlli in centro e Galleria contingentata

Con la riapertura dei negozi e l'arrivo delle feste, molte vie dello shopping di Milano sono state prese d'assalto. Per questo la polizia di Stato sta pattugliando diverse zone della città con l'obiettivo di evitare che gli assembramenti portino nuovi contagi.

Gli ingressi all'interno della galleria Vittorio Emanuele sono contingentati dagli agenti della polizia locale e la questura ha disposto maxi controlli in tutto il centro, dal Duomo a San Babila, passando per via Torino, via Mercanti, via Dante e la più periferica corso Buenos Aires.

Le forze dell'ordine saranno attive in città anche per far rispettare le regole e i divieti imposti dal governo per porre un freno all'epidemia di covid, come l'obbligo di utilizzare - correttamente - le mascherine e di mantenere il distanziamento. A pattugliare le aree dove si prevede una maggiore affluenza di cittadini, liberi di girare solo all'interno di Milano, anche i carabinieri e la guardia di finanza.

La stessa Confcommercio Milano, per scongiurare l'eventualità di un nuovo lockdown che danneggerebbe ancora di più le imprese, ha lanciato un monito affinché vengano rispettate le norme anti covid. "I comportamenti responsabili di tutti - dichiara l'associazione di categoria - sono decisivi per combattere la pandemia e sono il primo aiuto per il commercio".