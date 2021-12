I medici e il covid: "Organizzazione in tilt, sembra che siamo all'anno scorso"

I medici lombardi si trovano in difficoltà e alzano il loro lamento. L'ondata di pandemia covid in corso, che non pare provocare picchi di forme gravi della malattia (ma pone la Regione a rischio zona gialla), sta mettendo a durissima prova il sistema sanitario in generale, tra tamponi e, appunto, lavoro dei medici. Dei tamponi si sa: lunghissime code, necessità di eseguirli per uscire dalle quarantene, odissee e una task force regionale appena istituita che sta provando a mettere un po' d'ordine, aprendo nuovi centri (a Gallarate e Rho Fiera) e aumentando le linee di quelli già aperti (via Novara a Milano). E farmacie che, a loro volta, si dotano di nuove scorte.

L'altro fronte è quello dei medici. Che hanno un sovraccarico di lavoro: "Oltre a dover visitare i pazienti covid e non covid, ci sono tutte le chiamate di quegli assistiti che non sanno cosa fare, hanno il tampone positivo, hanno il covid ma non riescono a prenotare il molecolare, non ricevono il certificato di isolamento e non riescono a contattare telefonicamente nessuno in Ats, dove sicuramente sono a loro volta oberati di lavoro e con poco personale", la fotografia scattata da Paola Pedrini, segretaria regionale di Fmmg Lombardia, la federazione che riunisce molti medici di base: "Per certe criticità di tipo organizzativo ci sembra di essere ancora a dicembre 2020 e non a dicembre 2021", il j'accuse della dottoressa, che ne ha parlato all'Adnkronos Salute.

I medici fanno i tamponi?

Dalla Regione, e precisamente dalla task force appena istituita, si chiede però ai medici un ulteriore sforzo: quello di effettuare direttamente i tamponi ai loro pazienti, sia per alleggerire il sistema sia per evitare ai cittadini code e trasferimenti non necessari. Una richiesta che in realtà risale a più di un anno fa ma che, per ora, è poco applicata. "Tra noi medici c'è già chi li sta facendo", continua Pedrini, "ma bisogna ricordare che non tutti hanno la possibilità di farli in ambulatorio, perché serve ad esempio un ingresso separato riservato ai pazienti non covid. Chi non ce l'ha potrebbe fare i tamponi in orari diversi da quelli di ambulatorio ma a volte ci sono pazienti di altri medici nella stessa sala d'attesa". Insomma, i tamponi stenterebbero ad entrare negli ambulatori dei medici di medicina generale non per mancanza di volontà ma per questioni logistiche. Almeno secondo la versione di Pedrini e della Fimmg Lombardia.

Agende in tilt

E poi c'è il tema del sistema informatico e delle agende di appuntamenti. I cittadini che si rivolgono al medico di famiglia per prenotare il tampone di fine isolamento si 'scontrano' con agende impossibili. E' la stessa Pedrini a rivelare che, alla sera di martedì 28 dicembre, il primo posto disponibile su Bergamo era il 12 gennaio, su Brescia il 10, su Pavia addirittura il 18, sull'Insubria il 13. Tempistiche assurde visto che si tratta del tampone necessario ai contatti di positivi per uscire dall'isolamento domiciliare.

E su Milano? Il portale web è diverso da quello in uso negli altri territori della Lombardia ma, stando sempre a Pedrini, "i colleghi non riescono a usarlo perché il sistema li rimbalza". Tanto è vero che ci si può presentare anche con la 'ricetta' scritta a mano, su disposizione di Ats. E poi accade che, all'ospedale San Carlo, per un non meglio precisato 'tilt' del sistema informatico, le persone in coda per il tampone vengano rimandate a casa, col frettoloso invito dell'operatrice ad "andare in farmacia", dove però i tamponi si stanno a loro volta esaurendo.