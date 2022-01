Il personale sanitario degli ospedali lombardi si sta contagiando e aumenta lo stress

"Anche il personale sanitario è contagiato perché il virus è diffuso in tutta la comunità. Siamo in una situazione di stress. Nei vari territori ci sono situazioni pesanti che vanno oltre e bisogna riorganizzare tutta l'attività per carenza di personale". Così, ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Il virologo spiega che anche nel suo ospedale ci sono molti ricoverati: "C'è un affaticamento, abbiamo dovuto riaprire un reparto. Ci sono ricoverati non gravi ma che necessitano della terapia con ossigeno. Abbiamo riscontrato anche positivi per via accidentale perché sono arrivati per altre esigenze, e che stanno bene". Gli infettati, "nelle terapie intensive i due terzi sono non vaccinati e in ospedale la metà. C'è una percentuale minore di immunizzati in terapia intensiva".

Secondo Pregliasco c'è bisogno di aggiornare il vaccino per la variante Omicron: "Per ora il vaccino è abbastanza efficace, ma sarà necessario aggiornarlo anche perché è probabile che la vaccinazione diventi periodica come quella influenzale, da ripetere nei soggetti fragili nel prossimo futuro. Non è detto che debba servire per tutti".

Fase di transizione

Poi, alla domanda se entro primavera si uscirà dalla pandemia, Pregliasco risponde: "Credo che una gran parte degli italiani si infetterà e avremo molto probabilmente un passaggio a una situazione endemica con altre ondulazioni meno pesanti dal punto di vista degli effetti sulla sanità pubblica. Non si arriverà all'immunità di gregge, ma speriamo che sia l'ultima ondata pesante, a meno che non escano nuove varianti".

E aggiunge: "Siamo in una fase di transizione. Credo che in primavera potremo allargare le maglie e via via procedere. Adesso è un po' prematuro, però bisogna pianificare in modo tale da organizzarsi per una normalizzazione progressiva". Infine, sull'accordo con le Regioni in merito agli sport di squadra che stabilisce che con un numero maggiore del 35% dei positivi venga bloccato l'intero gruppo: "È una decisione unitaria a livello nazionale ed eviterà discussioni diversificate. È chiaro che l'intento è far andare avanti questa attività. Credo che sia un rischio che ci si è voluti prendere in questa fase, in termini di normalizzazione".