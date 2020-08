Ripartenza post-covid: "Assumere i medici precari e farli lavorare nelle scuole"

Rendere più sicure le scuole, inserendo i tremila "camici grigi" lombardi come medici scolastici a tempo indeterminato, non solo in fase di emergenza covid. E’ la proposta della Cisl Medici Lombardia, che rilancia la figura del medico scolastico con compiti non solo di sorveglianza sanitaria contro la pandemia da coronavirus, ma anche di prevenzione ed educazione sanitaria.

"In una fase di carenza di medici specialisti - spiega Danilo Mazzacane, segretario generale Cisl Medici Lombardia - si potrebbe ricorrere a quei medici che, sia di recente che in passato, a causa della carenza di posti nelle scuole di specialità, non hanno avuto e difficilmente potranno acquisire nel breve una specializzazione".

Una soluzione che darebbe anche una prospettiva occupazionale a centinaia di medici precari. I cosiddetti "camici grigi", circa tremila in Lombardia e quindicimila in Italia, che svolgono diverse mansioni con contratti libero professionali in forma di precarietà, con retribuzioni inadeguate ed una posizione previdenziale in prospettiva non rassicurante, spiega il sindacato.

Il ripristino del "medico scolastico"

Il ripristino della medicina scolastica, secondo la Cisl Medici Lombardia, "dovrebbe essere previsto e programmato non a termine ed in funzione unicamente emergenziale, ma come anello importante della rete sanitaria territoriale, magari anche collegato al dipartimento di prevenzione, ma comunque con funzione stabile ed efficiente. L’evoluzione del sistema sociosanitario ha più volte messo in evidenza la necessità di una figura sanitaria, adeguatamente formata, di riferimento nell’ambito scolastico".

Il medico scolastico avrebbe il compito di insegnare le elementari norme igieniche, alimentari e comportamentali, magari anche in situazioni di emergenza, costituendo una figura amica alla quale fare riferimento in prima istanza per ogni necessità, ovviamente in supporto ed in collaborazione con le altre figure mediche del territorio.