Coronavirus: regole sui mezzi e metro a Milano. Cosa fare, distanze e mascherine

Sanificazione intensificata durante il giorno, gel igienizzante nelle stazioni e sui mezzi, consultazione dell'affluenza alle stazioni del metrò tramite app per fasce orarie. Sono alcuni dei provvedimenti presi da Atm per affrontare la "fase 3" in applicazione del Dpcm del 7 settembre sul trasporto pubblico locale.

La novità più importante del Dpcm è la previsione del riempimento dei mezzi fino all'80% delle possibilità. Saranno quindi progressivamente rimossi, sui mezzi di Atm gli adesivi sui posti a sedere, ora tutti utilizzabili, e i marker rossi "stai qui" a bordo dei treni, bus, tram e filobus. Resteranno invece i marker rossi nelle zone d'attesa, così come rimarrà la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare i flussi in entrata e uscita, nei corridoi e negli snodi di interscambio.

Calcolo della capienza

La capienza all'80% in metropolitana sarà calcolata ricalibrando il conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli. Ove necessario gli ingressi saranno contingentati con la chiusura temporanea dei tornelli. Specifici annunci informeranno la clientela. Nei mezzi di superficie, il conducente inviterà, con annunci sonori, gli ultimi passeggeri saliti a scendere e ad attendere il mezzo successivo. In situazione di necessità il conducente, sempre in costante collegamento con la sala operativa Atm, potrà richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sanificazione di giorno

La sanificazione quotidiana di tutte le superfici di contatto su treni, bus, tram e filobus, di tutte le stazioni e le banchine, utilizzando prodotti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo, acido paracetico e cloroformio, sarà rafforzata con l'igienizzazione anche durante il giorno, al capolinea delle linee di superficie più frequentate e delle metropolitane. Verrà utilizzato un sistema con atomizzatore che vaporizza una sostanza disinfettante su tutti le superfici di contatto. Oggi, tra attività notturne e diurne, sono impiegate 400 persone per sanificare i 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana.

Dispenser con gel

Già da fine agosto Atm ha dotato tutte le 113 stazioni delle quattro linee metropolitane di distributori di gel igienizzante per le mani, posizionati al piano mezzanino oltre la linea dei tornelli, invitando i passeggeri a disinfettarsi le mani prima e dopo il viaggio. In più, grazie a una tempestiva organizzazione, da lunedì 14 settembre, come primo step per le linee di superficie, tutti i 100 filobus della linea 90/91 saranno dotati di dispenser di gel, tre per ogni veicolo, in corrispondenza di porte e convalidatrici.

L'app per consultare l'affluenza

Dalla settimana prossima i passeggeri avranno a disposizione anche una nuova funzione finalizzata sulla App, con la quale potranno consultare l’affluenza in tutte e 113 le stazioni della metro secondo le diverse fasce orarie della giornata. Questo nuovo strumento, disponibile anche in lingua inglese e consultabile anche sul web, si basa su un algoritmo che elabora i dati sull’andamento dei flussi e fornisce una previsione costantemente aggiornata del grado di frequentazione delle stazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assistenza e supporto

Da lunedì 14 settembre, trecento persone (compreso il supporto di impiegati, funzionari e dirigenti) presidieranno 38 stazioni della metropolitana e 43 punti in superficie per assistere e indirizzare i passeggeri nelle principali stazioni e fermate. Il presidio è previsto per tutta la giornata con particolare concentrazione nelle ore di punta. In aggiunta, Atm potrà contare anche sulla collaborazione dei volontari dei City Angels che offriranno il loro contributo nelle ore serali, per ricordare ai passeggeri le regole di comportamento, con specifico riferimento all’utilizzo corretto della mascherina.