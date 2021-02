Milano, controlli anti covid in metro: beccati furbetti fuori regione e passeggeri 'no mask'

Giornata di controlli, quella di giovedì, in metropolitana a Milano, con le stazioni passate al setaccio dagli agenti della Polmetro per una serie di servizi - hanno fatto sapere dalla Questura - "volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione epidemica da covid 19".

Tra Loreto e Lambrate i poliziotti hanno controllato 167 passeggeri, di cui 90 con precedenti. In 8, stando a quanto reso noto da via Fatebenefratelli, sono stati multati: 3 perché senza mascherine e 5 perché arrivati da fuori regione senza nessuno dei motivi validi previsti dall'ultimo Dpcm. Fino a fine marzo, infatti, i confini regionali sono chiusi e non si può entrare o uscire dalla Lombardia se non per ragioni di lavoro, salute o assoluta necessità.

Nelle stesse ore i poliziotti hanno anche effettuato dei controlli all'esterno della stazione di Lambrate. Gli uomini dell'Up e del commissariato Lambrate, hanno fermato 43 persone tra piazza Gobetti e i parchetti pubblici in via Valvassori Peroni e via Don Calabria. Nel corso del servizio, un ragazzo italiano di 25 anni è stato sanzionato per il possesso di alcuni grammi di hashish, mentre la polizia locale ha multato tre minimarket - uno proprio in piazza e gli altri due in via Viotti e via Astolfo - per per mancato pagamento di occupazione di suolo pubblico, mancato rispetto distanze tra scaffali e mancata esposizione di prezzi.