Il milanese positivo al covid che girava in Vespa in Liguria

Positivo al covid, avrebbe dovuto essere in quarantena, ma girava liberamente in Vespa vicino alla sua seconda casa di Zoagli. Ora, dopo che i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato, deve rispondere di epidemia colposa.

A finire nei guai martedì 12 gennaio è un 48enne milanese, incensurato. Fermato a bordo del suo scooter mentre si stava dirigendo verso la sua dimora estiva, è stato identificato da una pattuglia di Santa Margherita Ligure.

Quando dagli accertamenti è emerso come l'uomo risultasse in isolamento fiduciario nella sua abitazione, per lui è scattata la denuncia. I militari dopo le formalità di rito si sono assicurati che facesse rientro al proprio domicilio.