"Blocco" delle mense: alunni senza pranzo per due giorni (e non possono portarlo da casa)

Digiuno e disagi. Per due giorni gli studenti milanesi, una buona parte, resteranno senza pranzo a scuola. A causare il blocco delle mense è un'assemblea sindacale che il personale di Milano Ristorazione ha proclamato per venerdì 14 maggio e lunedì 17 maggio, in entrambe le giornate dalle 8 alle 12.

Il 14 - si legge in una comunicazione dell'azienda che gestisce il servizio pasti nelle scuole - "non saranno erogati i pasti in tutte le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado servite dai centri cucina Castellino da Castello, Cittadini, Colleoni, Dora Baltea, Giusti, Iseo, Alex Visconti, Anselmo da Baggio, Balsamo Crivelli, Donati, Foppette, Forze Armate, Lamennais, Paravia, Salerno, Val D’Intelvi".

Stessa situazione lunedì 17, quando si fermeranno i centri "Gargano, Ravenna, Ucelli di Nemi, Bottego, Clericetti, Della Giustizia, Matteucci, Sammartini". "Ci scusiamo per il disagio arrecato alle famiglie", ha concluso Milano ristorazione, sottolineando che comunque verrà "garantito il servizio di refezione per i nidi d’infanzia con un pasto sostitutivo caldo o un menù di emergenza freddo".

Discorso diverso invece per le altre scuole. Le primarie e materne statali, grazie all'autonomia scolastica, possono consentire la "schiscetta", che invece resta vietata nelle scuole dell'infanzia comunali - 172 in città - anche in vigore delle norme anti covid. Alcune famiglie hanno provato a scrivere all'assessorato all'Istruzione per chiedere una soluzione, che però in questo momento non c'è.