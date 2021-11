Al Palazzo delle Scintille superata la soglia del milione di vaccini

Superata la soglia del milione di vaccini anti covid somministrati all'hub vaccinale allestito nel Palazzo delle Scintille a Milano, in piazza VI Febbraio. Lo fa sapere il Policlinico spiegando che "con un ritmo di circa cinquemila vaccinazioni al giorno, l'attività del centro continua il suo impegno e l'organizzazione è già pronta per arrivare a pieno regime con l'attivazione di tutte e 72 le linee vaccinali a disposizione".

"In soli 7 mesi dall'apertura il centro vaccinale ha mantenuto sempre un ritmo tra i più alti d'Italia arrivando in alcune giornate a superare le diecimila somministrazioni giornaliere", evidenza il Policlinico. Il Palazzo delle Scintille è stato palazzetto dello sport e poi padiglione della Fiera Campionaria. Conservato per la sua importanza storica ed architettonica, è ora di proprietà di Generali.

L'hub vaccinale viene gestito dal Policlinico in collaborazione con Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Carlo Besta, Asst Santi Paolo e Carlo e Asst-Rhodense. In vista della terza dose di vaccino, tornerà ad essere uno dei principali punti di somministrazione.