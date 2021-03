Milano, durante lockdown doppi dei minori allontanati dalle famiglie per situazioni violenza

Durante il lockdown il doppio dei minori rispetto agli scorsi anni è stato allontanato dalla famiglie su decisione del tribunale dei minorenni di Milano.

I provvedimenti di allontanamento di bambini e ragazzi - ha detto la presidente del tribunale, Maria Carla Gatto nel corso della commissione consiliare Politiche Sociali - sono stati il doppio nella primavera di lockdown dello scorso anno rispetto agli anni precedenti.

"Se guardiamo i dati di Milano e del tribunale per i minorenni vediamo che gli interventi volti a limitare la responsabilità dei genitori sono stati 2.070 nel 2019 e 1.527 nel 2020 - ha affermato il giudice -. Ovvero nel 2020 ci sono stati 500 procedimenti aperti in meno. Non ci deve tranquillizzare però questo dato, perché nel momento del lockdown, durante l'emergenza massima, il tribunale per i minorenni che lavorava in presidio è andato a emettere provvedimenti urgenti in misura doppia. Ovvero, durante lockdown, abbiamo avuto situazioni di violenza intrafamiliare e necessità di allontanare bambini in misura doppia rispetto al 2018 e 2019. Questo ci deve preoccupare".

"Manchiamo di strutture intermedie tra il settore educativo e terapeutico - ha continuato il magistrato -. I minori sono affetti da gravissimo disagio psichico che si sta accentuando con l’isolamento, hanno necessità di avere un'assistenza in comunità a ciò indirizzate".

"Nel 2018 sono stati 10.299, 10.680 nel 2019 e 10.617 nel 2020 - ha detto invece l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Rabaiotti, comunicando i numeri dei minori che sono stati presi in carico dal Comune -. Di questi, nel 2018, sono stati allontanati dalla famiglia il 9,3 per cento, quindi in totale 958 minori; nel 2019 gli allontanamenti hanno riguardato l'8 per cento dei minori presi in carico, 859; e nel 2020 l'8,2 per cento, 872".

"In particolare - ha continuato Rabaiotti - in comunità sono stati trasferiti 647 minori nel 2018, 541 nel 2019 e 560 nel 2020, mentre l'affido - eterofamiliare o parentale - ha riguardato 311 minori nel 2018, 318 nel 2019 e 318 nel 2020. Gli affidamenti sono inferiori a quanto ci si potrebbe immaginare, con una percentuale sempre sotto il 10 per cento. La Lombardia rispetto ad altre regioni si attesta a centro classifica, è al nono posto rispetto alla percentuale tra i minori presi in carico e quelli allontanati dal nucleo familiare, quindi non è un caso eclatante".