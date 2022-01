Il campionato di Serie A è "un po' falsato", dice Moratti

Il campionato di Serie A? "Un po' falsato". A sostenerlo è Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intervistato a Radio Punto Nuovo sulla situazione del massimo campionato di calcio italiano, di nuovo alle prese con i contagi da covid in crescita per la variante Omicron.

Di fronte a nuovi rinvii delle partite di calcio, a discussioni sui protocolli da adottare e a scontri tra le autorità sanitarie locali e la Lega Serie A, che qualche giorno fa hanno portato al 'giallo' Bologna-Inter che stava per finire 0-3 a tavolino nonostante il Bologna avesse avuto un divieto di disputare la partita da parte dell'Asl a causa di un focolaio di covid, Moratti critica la gestione del calcio italiano: "Non sono stati fatti gli interventi giusti".

Secondo l'ex patron nerazzurro, "se non c'è la salute non si può tornare a lavorare". E, dopo un 2020 "spaventoso per il covid, si è ripartiti con una densità di impegni poco prudente", tra campionato e Nazionale. Se a livello italiano "era difficile trovare una soluzione", a livello internazionale, ha detto Moratti, "qualcosa in più si poteva fare". Invece, si è finiti con "tante partite" di campionato "in cui giocano calciatori scesi in campo pochi giorni prima, con tante riserve, ragazzini. Tutto un po' falsato".