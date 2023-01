Secondo Moratti, la Regione Lombardia è "lassista" sui vaccini covid

Lombardia "lassista" sul covid? Così la pensa Letizia Moratti, già assessora regionale al welfare e ora candidata a presidente di Regione Lombardia alle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023, sostenuta da una lista civica e dal terzo polo. Secondo l'ex sindaca di Milano, in particolare, il Pirellone avrebbe "alzato il piede" dall'acceleratore sulla campagna per la quarta dose di vaccino, che sta andando a rilento.

"Mi sembra che la Regione sia molto allineata con le politiche del governo, che sono molto lassiste su questo tema", ha detto Moratti martedì pomeriggio: "La nostra Regione è stata molto colpita, abbiamo avuto tanti lutti e tanto personale che si è speso. Credo che abbassare la guardia non sia la politica giusta".

Potenziare le case di comunità

Parlando poi di sanità, Moratti ha contestato i 2 miliardi stanziati dal governo che, rispetto al Pil, sono "una diminuzione" di investimenti, e ha chiesto al ministro della salute Orazio Schillaci di "tirar fuori dal cassetto" il testo sui medici di medicina generale, per farlo approvare al più presto dal consiglio dei ministri: "E' il punto fondamentale per avere case di comunità pienamente operative", ha detto Moratti.

La proposta prevede che i medici vengano impiegati per 38 ore settimanali di cui 20 ore come liberi professionisti nei propri studi e 18 ore nelle case di comunità come 'para-subordinati'. Secondo Moratti, si tratta dell'unico sistema per rafforzare realmente la sanità territoriale potenziando le neonate case di comunità.