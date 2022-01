Barbara, l'operatrice giudiziaria no vax morta di covid a Codogno

Aveva 52 anni, Barbara Fisichella, e lavorava come operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi. Originaria di Codogno, è morta di covid. Era una convinta no vax, tanto che il 28 novembre scorso, sul suo profilo Facebook aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta "Io non mi vaccino, non sono una cavia", e l'immagine di un pugno che fa a pezzi una siringa.

Era a casa in malattia da una decina di giorni. Avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale a lungo. Contraria dunque al vaccino, aveva contratto il virus, poi due giorni fa la crisi respiratoria, la chiamata dei familiari al 118 e la corsa dell'ambulanza fino alla sua abitazione in zona Castello a Lodi. Invano. All'arrivo dei sanitari, infatti, la donna era già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi per salvarla: è morta nel suo letto.

Imparentata con monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, Barbara era originaria proprio di Codogno, città simbolo della lotta al coronavirus, al centro della prima zona rossa d'Italia. Ma da molti anni oramai si era trasferita Lodi e i pochi parenti rimasti a Codogno non avevano sue notizie da tempo. Senza parole i colleghi, sconvolti dalla notizia del decesso di Fisichella. In tanti piangono in queste ore la sua prematura scomparsa.