Pazienti covid nelle Rsa senza precauzioni, indagine della finanza

Nel mirino della guardia di finanza i vertici del gruppo Gheron, che gestisce residenze sanitarie assistenziali nel nord Italia, soprattutto nelle città metropolitane di Milano e Torino, nonché i direttori di due Rsa piemontesi. I finanzieri di Torino hanno denunciato sette persone per frode in pubbliche forniture che sarebbe stata perpetrata durante la prima ondata di pandemia covid. Le stesse persone, pochi giorni fa, si sono viste archiviata l'accusa di epidemia e omicidio colposo. Nelle due Rsa piemontesi si erano verificati più di cento decessi in quel periodo.

L'assenza di tracciamenti dei pazienti affetti da covid, secondo la ricostruzione della guardia di finanza, "ha reso impossibile" la dimostrazione che vi fosse un "nesso causale tra la diffusione dei contagi e le morti degli ospiti" che, secondo l'ipotesi della procura, "avevano contratto il covid in relazione ai trasferimenti avvenuti nelle strutture". L'indagine della guardia di finanza, coordinata dai procuratori aggiunti Enrica Gabetta e Vincenzo Pacileo e dirette dai pm Giovanni Caspani e Rossella Salvati, avevano preso il via in seguito ad esposti dei parenti di anziani ospiti delle Rsa deceduti nel corso del 2020, durante la prima fase pandemica.

Accoglievano malati covid senza misure di sicurezza idonee

Secondo la finanza, le Rsa avrebbero accettato pazienti covid provenienti dagli ospedali pur consapevoli che, nelle loro strutture, non avrebbero potuto garantire "il rispetto delle linee guida" diramate dall'Istituto superiore di sanità riguardo a quella attività: forniture di dispositivi di protezione, percorsi nettamente separati, distinzione puntuale tra pazienti covid e non covid, screening di pazienti all'ingersso e del personale, così come dei degenti con sintomi compatibili con la malattia, e così via.