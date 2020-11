Milano, morto monsignor Renzo Marzorati, il sacerdote aveva contratto il coronavirus

Lunedì 16 novembre è morto monsignor Renzo Marzorati. Il sacerdote, nato a Cantù (Como) nel '35 e ordinato nel Duomo di Milano nel '59 era molto tra i fedeli delle varie parrocchie dove ha prestato servizio. Aveva contratto il coronavirus.

A dare la notizia del decesso è anche la diocesi attraverso il loro sito. Dal 1959 al 1979 don Marzorati era stato vicario parrocchiale a S. Francesca Romana a Milano, poi per 11 anni parroco a S. Giovanni Crisostomo di Milano e per 14 parroco a Melzo, a Santi Alessandro e Margherita. A Melzo era stato anche decano.

Dal 2004 era residente a Milano a S. Tecla nel Duomo e canonico della Basilica Metropolitana di Milano. Tra i suoi vari ruoli anche quello di assistente diocesano del Movimento “Terza età”. Dal 2004 era anche il presidente della Fondazione Cardinale Giovanni Colombo e rettore dell’Università della Terza età.

I funerali verranno celebrati in Duomo a Milano Giovedì 19 novembre alle 11. La salma di Don Renzo verrà portata a Melzo e deposta in Prepositurale per un momento di preghiera comunitario. Alle 14 la salma verrà trasportata al Cimitero di Melzo per la sepoltura.