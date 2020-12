Arconate (Milano), addio al dottor Flavio Bison: amatissimo medico di base per 30 anni

È morto a 63 anni il medico di base Flavio Bison, amatissimo dai suoi pazienti che ha curato per oltre 30 anni nel suo studio di Arconate (Milano). A novembre aveva contratto il coronavirus e nei giorni scorsi le sue condizioni si erano aggravate. Giovedì non ce l'ha più fatta ed è spirato in ospedale, dove era ricoverato da tre settimane.

"Bison si aggiunge purtroppo al lungo elenco dei medici caduti per questa terribile pandemia, che tocca così le 251 vittime - si legge in una nota della Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d'Italia -. Flavio Bison, medico di medicina generale di Legnano, è deceduto ieri dopo aver contratto il covid all’inizio dello scorso novembre. Stimato dai colleghi e amatissimo dai pazienti, che per oltre trent’anni ha curato nel suo studio di Arconate, sempre nella Città Metropolitana di Milano, e che oggi lo ricordano con grandissimo affetto".

Il ricordo

“Il mio insostituibile, indimenticabile, premuroso medico, il mio Doc, è deceduto oggi per Covid - così un paziente ha comunicato la scomparsa dell'amato medico -. Era il Dottor Flavio Bison, 63 anni. Tutta la comunità di cui si occupava è a pezzi. Ci sarà un lutto cittadino ad Arconate nella giornata delle esequie. Chi non ha avuto l'onore di conoscerlo non può nemmeno immaginare la sua grandezza. Lo si può intuire dai messaggi sinceri sui social. Tante, tantissime persone, ieri e oggi stanno piangendo sinceramente”.

A ricordare il dottore anche il sindaco di Arconate Sergio Calloni: "In condizioni normali ho già poche parole, un fatto del genere mi lascia letteralmente senza. Flavio Bison era anche il mio medico, quello dei miei famigliari ed ora anche un collaboratore stretto. Sono letteralmente sgomento e vorrei che la famiglia di Flavio sentisse la mia personale vicinanza e quella della cittadinanza arconatese sicuramente riconoscente ad un medico che si commuoveva ed era più umano di come voleva mostrarsi. Per questo motivo e per il servizio reso a tutta Arconate mi appresto ad indire il Lutto Cittadino in occasione delle esequie del dott. Flavio Bison".

"Ci lascia un uomo, ancor prima che un professionista, di grande umanità e rara disponibilità - ha voluto sottolineare l'amministrazione comunale arconatese -. Ci lascia un medico che, fino all’ultimo, ha visitato i propri pazienti senza mai lasciarli soli, nonostante i rischi a cui questo maledetto virus lo esponeva. Addio Flavio, la comunità arconatese ti è grata per il lavoro che hai svolto in questi lunghi anni e per la persona che eri".

Centinaia i commenti pubblicati sui social per esprimere cordoglio dopo la triste notizia della scomparsa del medico. "È una cosa crudele che un dottore così perfetto ci abbia lasciato, condoglianze a tutta la famiglia", scrive una donna. "Abbiamo perso una persona di grande valore. Io e la mia famiglia, non perdiamo solo un grande medico, ma un grande amico e confidente! Grazie per tutto, sentiremo un vuoto enorme", scrive un'altra signora. E ancora, "quello sguardo, quel sorriso che ti invoraggiava sempre. Grazie Doc... anche per quando mi sgridava... ora potrà dedicare più tempo alla Sua Harley. Grazie ancora. Rip", gli dice addio qualcun altro.