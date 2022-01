La mostra (con il pienone) si ferma per il covid: "Non baratto la salute col profitto"

Un mese di sospensione. Sperando che basti. Venice Exhibition, la società che cura la celebre mostra dei corpi umani "Real bodies experience" e che da qualche settimana ha portato a Milano "Scienzaland", evento che mixa scienza e illusione, ha deciso di fermare - per il momento - tutti i propri appuntamenti.

“Per rallentare l'avanzata della variante Omicron chiuderemo dal 9 gennaio al 5 febbraio tutte le mostre aperte a Bologna e Milano", l'annuncio di Mauro Rigoni, amministratore unico del gruppo. Che in una nota ha spiegato che si tratta di "una scelta contro corrente, per mettere in sicurezza la salute dei visitatori e del personale di sala e reception degli eventi espositivi". Nonostante la mostra di Milano stia riscuotendo un enorme successo - con le immancabili file fuori dallo spazio Ventura, come già accaduto con Real bodies - "non me la sento di barattare la salute per il profitto", ha sottolineato Rigoni.

"Per me rimane comunque difficile chiudere quando le mostre sono a pieno regime avendo già attratto circa 90mila visitatori in tre mesi, ma è un momento storico in cui tutti dobbiamo fare il nostro dovere per il bene della comunità", ha proseguito il manager di Venice Exhibition. "Sarà una pausa forzata, temporanea, ma non improduttiva", ha chiarito Rigoni, evidenziando che “abbiamo in serbo arricchimenti sostanziali degli allestimenti aggiungendo nuovi contenuti, e pezzi esclusivi alle mostre”.

Le mostre “salvo sviluppi imprevisti della pandemia” riapriranno il 5 febbraio e gli allestimenti continueranno a rimanere aperti fino all'1 maggio, per poi richiudere definitivamente. "Le mostre erano partite molto bene, a tutt'oggi abbiamo molte scolaresche in attesa di visita nei primi mesi del 2022. Ringraziamo il pubblico dell'interesse con cui ha sempre accompagnato le nostre iniziative. Siamo certi che i nuovi contenuti di alto valore scientifico che aggiungeremo in questo mese di pausa risulteranno molto graditi rappresentando un valore aggiunto”, ha concluso Rigoni.