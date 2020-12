Sì della Regione a fondi per psicologo contro 'traumi da covid': "Virus uccide anche così"

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione urgente che chiede alla Giunta di individuare, nell'ambito delle previsioni di bilancio, risorse per il sostegno terapeutico e psicologico a favore del personale sanitario che a causa della pandemia ha subito disturbi emotivi e psichici, ma anche dei giovani lombardi che hanno pesantemente subito le limitazioni dovute all'emergenza e degli adulti che durante la pandemia hanno sviluppato ansia o depressione.

La mozione - presentata dall'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, del Movimento 5 Stelle - chiede inoltre alla Giunta di prevedere stanziamenti per programmare l'istituzione di un servizio di sostegno terapeutico per tutti i cittadini che manifestano disturbi ansioso-depressivi, come conseguenza del lockdown o della perdita dei loro cari durante l'emergenza sanitaria.

"Il covid può uccidere anche dal punto di vista emotivo e psicologico - si legge in una nota di Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia -. Abbiamo chiesto che la cura al covid offerta dalla Lombardia non sia non solo farmacologica o ospedaliera, ma anche sociale, con l'istituzione di un supporto psicologico capillare per i familiari delle vittime del virus, gli operatori sanitari, medici e infermieri in prima linea nella lotto al virus e tutti coloro che faticano a trovare la forza di andare avanti. Dobbiamo proteggere il benessere emotivo di tutti e tutte".