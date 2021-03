Milano, aperitivo ai tavolini del bar (dopo le 18): multe per i clienti e locale chiuso dalla polizia

I controlli della polizia in via Melato, a Quarto Oggiaro. Multati i 10 clienti presenti e il titolare

Tavoli pieni e saracinesca alzata. Domenica pomeriggio, gli agenti della Questura di Milano hanno multato dieci persone, più il titolare di un locale, per non aver rispettato le norme anti coronavirus, che impongono ai bar e ai ristoranti, in zona gialla, di evitare dalle 18 in poi il servizio ai tavoli.

I guai per il proprietario sono iniziati circa un'ora dopo, verso le 19, quando una Volante passando in via Maria Melato - in zona Quarto Oggiaro - ha notato che i clienti erano serenamente seduti ai tavoli del bar a consumare l'aperitivo.

A quel punto i 10 sono stati identificati dagli agenti e multati con una sanzione di 400 euro ciascuno. Gli stessi poliziotti hanno poi multato il gestore del bar e gli hanno notificato un provvedimento di chiusura di cinque giorni.